2019-07-13T16:33:49+03:00
Происшествия

Серьезное ДТП в Башкирии: четыре человека погибли, трое пострадали

Погибшие были дорожными рабочими [видео]
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Сегодня около трех часов дня в Стерлитамакском районе Башкирии произошла страшная авария. На дороге Уфа - Оренбург столкнулись грузовик и микроавтобус. По версии, озвученной в ГИБДД Башкирии, Volvo с цистерной врезался в стоявший УАЗик.

В результате случившегося погибли 4 человека. Все они были дорожными рабочими и красили в этот момент отбойник. Еще трое попали в больницу с различными травмами.

- На месте происшествия работает полиция и другие службы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, - прокомментировали автокатастрофу в Госавтоинспекции региона.

Последствия аварии проезжавшие мимо водители засняли на видео.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ДТП с 4 погибшими в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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