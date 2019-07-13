Серьезное ДТП в Башкирии: четыре человека погибли, трое пострадали

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-13T16:33:49+03:00

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Сегодня около трех часов дня в Стерлитамакском районе Башкирии произошла страшная авария. На дороге Уфа - Оренбург столкнулись грузовик и микроавтобус. По версии, озвученной в ГИБДД Башкирии, Volvo с цистерной врезался в стоявший УАЗик.

В результате случившегося погибли 4 человека. Все они были дорожными рабочими и красили в этот момент отбойник. Еще трое попали в больницу с различными травмами.

- На месте происшествия работает полиция и другие службы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, - прокомментировали автокатастрофу в Госавтоинспекции региона.

Последствия аварии проезжавшие мимо водители засняли на видео.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/720032" frameborder="0"></iframe> ДТП с 4 погибшими в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU