Серьезное ДТП в Башкирии: четыре человека погибли, трое пострадали
Сегодня около трех часов дня в Стерлитамакском районе Башкирии произошла страшная авария. На дороге Уфа - Оренбург столкнулись грузовик и микроавтобус. По версии, озвученной в ГИБДД Башкирии, Volvo с цистерной врезался в стоявший УАЗик.
В результате случившегося погибли 4 человека. Все они были дорожными рабочими и красили в этот момент отбойник. Еще трое попали в больницу с различными травмами.
- На месте происшествия работает полиция и другие службы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, - прокомментировали автокатастрофу в Госавтоинспекции региона.
Последствия аварии проезжавшие мимо водители засняли на видео.
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ДТП с 4 погибшими в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU