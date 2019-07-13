В Башкирии подросток без прав устроила ДТП, пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-13T13:42:50+03:00

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17-летняя девушка без водительских прав разбила машину в Зилаирском районе Башкирии. ДТП случилось вчера ,12 июля, на дороге Байгужино - Бикъян.

Несовершеннолетняя жительница Сибая сидела за рулем Renault Logan, но в какой-то момент не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии пострадала 8-летняя девочка, находившаяся в салоне. Ей потребовалась госпитализация.

В Госавтоинспекции Башкирии уточнили, что у подростка отсутствовали права на управление автомобилем.

Фото: УГИБДД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU