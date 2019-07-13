2019-07-13T17:33:31+03:00
Происшествия

В Башкирии на двухлетнего ребенка упала скамейка

Малыш получил перелом плеча
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая с ребенком в Ишимбае. Двухлетний малыш играл на детской площадке во дворе местной многоэтажки, когда ему на руку упала скамейка. Она перебила ребенку плечевую кость, нанеся тем самым тяжкий вред здоровью.

Доследственная проверка показала, что при установке скамеек были допущены нарушения ГОСТа, их не закрепили должным образом. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Лиц, ответственных за монтаж скамей, ищут сыщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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