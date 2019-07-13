В аварии под Уфой пострадали шесть человек, в том числе 3-летняя девочка
Дорожная полиция Башкирии устанавливает обстоятельства аварии с шестью пострадавшими, которая произошла 12 июля на трассе Уфа – Оренбург.
В ГИБДД республики рассказали, что на перекрестке улиц в деревне Локотки столкнулись Volkswagen Amarok и Datsun on-DO. Первой иномаркой управлял 40-летний мужчина, второй – 18-летний житель Уфы.
Удар оказался очень сильным, "Фольксваген" даже забросило на отбойник. По словам очевидцев, 39-летняя женщина и ее трехгодовалая дочка буквально вылетели через лобовое стекло немецкой иномарки. Их увезли в больницу. Не обошлось без пострадавших и в «Датсуне». Четыре молодых человека в возрасте 17-19 лет получили травмы.
Предположительно, причиной аварии послужило то, что неизвестный автомобилист проехал на красный, но в Госавтоинспекции пока не называют официальной версии.
Подробности инцидента уточняются.
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU