В Башкирии почти неделю разыскивают двоих бесследно пропавших мальчиков-подростков
Сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа» разыскивают двоих бесследно пропавших мальчиков. 12-летние Динар и Даниил Галимьяновы пропали еще неделю назад, 4 июля. Известно, что мальчишки исчезли около 18:00. В последний раз их видели в Уфе.
Приметы пропавшего Динара Галимьянова: рост 160 сантиметров, на вид 13-14 лет, среднего телосложения. Стрижка короткая, прямые светлые волосы, светлые глаза.
Особая примета: татуировка на правом запястье в виде квадрата.
В день пропажи был одет в черную футболку, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки.
Приметы пропавшего Даниила Галимьянова: рост 148 сантиметров, на вид 12 лет, среднего телосложения. Стрижка короткая, волосы прямые светлые.
В день пропажи был одет в черную футболку, черные брюки, темно-синие кроссовки.
Всех, кто видел мальчиков, либо обладает информацией об их местонахождении, просьба связаться с волонтерами «Поиск детей - Уфа» по телефонам: 8-927-969-89-19 или +7 927 941-65-11.
ИСТОЧНИК KP.RU