В Башкирии почти неделю разыскивают двоих бесследно пропавших мальчиков-подростков

СЕГОДНЯ 21:04 2019-07-12T21:04:58+03:00

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Сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа» разыскивают двоих бесследно пропавших мальчиков. 12-летние Динар и Даниил Галимьяновы пропали еще неделю назад, 4 июля. Известно, что мальчишки исчезли около 18:00. В последний раз их видели в Уфе.

Приметы пропавшего Динара Галимьянова: рост 160 сантиметров, на вид 13-14 лет, среднего телосложения. Стрижка короткая, прямые светлые волосы, светлые глаза.

Особая примета: татуировка на правом запястье в виде квадрата.

В день пропажи был одет в черную футболку, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки.

Приметы пропавшего Даниила Галимьянова: рост 148 сантиметров, на вид 12 лет, среднего телосложения. Стрижка короткая, волосы прямые светлые.

В день пропажи был одет в черную футболку, черные брюки, темно-синие кроссовки.

Всех, кто видел мальчиков, либо обладает информацией об их местонахождении, просьба связаться с волонтерами «Поиск детей - Уфа» по телефонам: 8-927-969-89-19 или +7 927 941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU