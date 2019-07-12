2019-07-12T19:30:17+03:00
Происшествия

Видеоблогер из Башкирии признался в том, что месяц насиловал малолетнюю сестру

Делом заинтересовались стражи порядка
Рустем АХУНОВ
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Популярный видеоблогер из Башкирии признался в сексуальном насилии над собственной сестройПопулярный видеоблогер из Башкирии признался в сексуальном насилии над собственной сестрой
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Популярный видеоблогер из Башкирии рассказал полицейским, что целый месяц насиловал свою малолетнюю сестру.

Как сообщил источник «КП-Уфа», непотребные действия молодой человек совершал в период с ноября по декабрь 2014 года, но признаться в содеянном он решился только сейчас. Известно о как минимум восьми случаях сексуального насилия над несовершеннолетним ребенком.

Сейчас кумир тысяч подписчиков на видеосервисе «Youtube» находится под стражей. Вполне вероятно, что увидеть новые творения молодого человека его фанаты не смогут еще долгое время. Парню грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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