2019-07-12T17:51:53+03:00
Общество

«Да, я чокнутая»: студентка вуза в Уфе пришла на выпускной в платье из собственных курсовых

Таким образом девушка хочет обратить внимание людей на проблему мусора
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Выпускница БашГУ пришла на выпускной в платье из макулатурыВыпускница БашГУ пришла на выпускной в платье из макулатуры
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Экологический активизм в Уфе вышел на новый уровень. Айзиля, студентка факультета журналистики БашГУ, пришла на выпускной в платье, сшитом из листов формата А4. Бумага использовалась для написания курсовых и дипломных работ. Экоактивистка хочет привлечь внимание людей к проблеме сортировки мусора.

– Я, естественно, все собираю и сдаю в макулатуру, но в университете часто вижу, как студенты все это отправляют в урну, – написала девушка на своей странице в соцсети.

Внешний вид платья Айзиля разрабатывала вместе со своей подругой – дизайнером Розалией.

– Хочу, чтоб больше людей задумались о том, сколько мы производим отходов, куда потом это идет и как это влияет на нашу жизнь уже сегодня! – рассказала об идее наряда выпускница.

В создании платья не использовался клей

В создании платья не использовался клей

Эко-принципы соблюдались и во время создания платья: листы сшивались на швейной машинке, клей при этом не использовался.

– Надеюсь, что меня в таком виде впустят в университет, – шутила перед выпускным Айзилия.

Судя по всему, девушку пустили. Сразу после торжества она опубликовала сделанные в университете фотографии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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