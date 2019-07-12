2019-07-12T09:40:51+03:00
Общество

В Башкирии без вести пропал 30-летний Руслан Хусаинов

Мужчину ищут уже три недели
Владислав КАЗАНЦЕВ
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От мужчины нет никаких известий с 21 июняОт мужчины нет никаких известий с 21 июня
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В Ишимбае ведутся поиски пропавшего Руслана Хусаинова. 30-летний мужчина ушел в неизвестном направлении 21 июня. С тех пор он не давал о себе знать. Через три дня родственники обратились в полицию. Дома парня ждет беременная жена. К поискам подключились волонтеры из отряда «Отклик». Руслан также может находиться в Уфе – есть информация о том, что в столице Башкирии его зафиксировала камера наружного наблюдения.

Приметы: рост – 180 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. У мужчины есть татуировка на руках с надписью на латыни.

Руслан был одет в светло-голубую футболку, серые спортивные штаны, серые кроссовки, темно-зеленую ветровку и такого же цвета кепку.

Если вам известно, где может находиться Руслан Хусаинов, свяжитесь с добровольцами из поисково-спасательного отряда «Отклик»: 8-987-106-06-01 или позвоните в полицию 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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