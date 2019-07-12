Житель Башкирии облил спиртом лицо своей супруги и поджег

СЕГОДНЯ 07:13 2019-07-12T07:13:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело против 67-летнего жителя Калтасинского района, который жестоко убил свою сожительницу.

Трагедия разыгралась вечером 6 июля в одном из районных сел: мужчина поссорился со своей супругой из-за того, что она не помогает по хозяйству приехавшей в гости сестре. Когда перепалка достигла апогея, сельчанин облил лицо подруги спиртом и поджег его. С сильными ожогами несчастную доставили сначала в районную больницу, а потом перевезли в уфимский ожоговый центр. Несмотря на все усилия врачей, 46-летняя женщина скончалась.

- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также назначена судмедэкспертиза с целью установления точной причины смерти женщины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU