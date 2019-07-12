2019-07-12T07:13:40+03:00
Происшествия

Житель Башкирии облил спиртом лицо своей супруги и поджег

От полученных ожогов женщина скончалась в больнице
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Башкирии следователи возбудили уголовное дело против 67-летнего жителя Калтасинского района, который жестоко убил свою сожительницу.

Трагедия разыгралась вечером 6 июля в одном из районных сел: мужчина поссорился со своей супругой из-за того, что она не помогает по хозяйству приехавшей в гости сестре. Когда перепалка достигла апогея, сельчанин облил лицо подруги спиртом и поджег его. С сильными ожогами несчастную доставили сначала в районную больницу, а потом перевезли в уфимский ожоговый центр. Несмотря на все усилия врачей, 46-летняя женщина скончалась.

- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также назначена судмедэкспертиза с целью установления точной причины смерти женщины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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