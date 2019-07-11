«Главное, что живой-здоровый»: супруга пропавшего уфимца рассказала, где находился ее муж
В Уфе завершились поиски 31-летнего Тимура Акубекова, который вышел на обед из рабочего офиса 2 июля и пропал. Супруга Анастасия, отчаявшись объяснять маленьким детям, где же их любимый папа, обратилась в полицию и к волонтерам-поисковикам.
К счастью, сегодня утром, 11 июля, молодая женщина сообщила радостную новость: Тимур нашелся живым и невредимым. Сейчас мужчина пока находится у родителей и уже совсем скоро вернется домой.
- Я уже с ним виделась, пощупала его – главное, что живой и здоровый, - радостно делится Анастасия. – Где пропадал? Ну, стандартная ситуация… Загулял, а меня просто забыл предупредить.
Анастасия пообещала сильно не ругать супруга, ограничившись строгим выговором.
- Спасибо огромное всем неравнодушным, кто принимал участие в поисках. Всем вам благ! – поблагодарила молодая женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU