«Главное, что живой-здоровый»: супруга пропавшего уфимца рассказала, где находился ее муж

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-11T08:13:44+03:00

Сейчас Тимур находится у своих родителей

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В Уфе завершились поиски 31-летнего Тимура Акубекова, который вышел на обед из рабочего офиса 2 июля и пропал. Супруга Анастасия, отчаявшись объяснять маленьким детям, где же их любимый папа, обратилась в полицию и к волонтерам-поисковикам.

К счастью, сегодня утром, 11 июля, молодая женщина сообщила радостную новость: Тимур нашелся живым и невредимым. Сейчас мужчина пока находится у родителей и уже совсем скоро вернется домой.

- Я уже с ним виделась, пощупала его – главное, что живой и здоровый, - радостно делится Анастасия. – Где пропадал? Ну, стандартная ситуация… Загулял, а меня просто забыл предупредить.

Анастасия пообещала сильно не ругать супруга, ограничившись строгим выговором.

- Спасибо огромное всем неравнодушным, кто принимал участие в поисках. Всем вам благ! – поблагодарила молодая женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU