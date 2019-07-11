На озере в Башкирии утонул 37-летний мужчина

СЕГОДНЯ 07:33 2019-07-11T07:33:59+03:00

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Очерердной несчастный случай на воде произошел вчера, 10 июля, в Миякинском районе Башкирии. 37-летний мужчина решил искупаться в озере Сарбай, расположенном недалеко от деревни Баязитово. К сожалению, живым из воды пловец не выбрался.

К водоему вызвали спасателей из аварийно-спасательной службы. В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям уточнили, что им удалось найти тело утонувшего мужчины и доставить его на сушу.

Спасатели призывают жителей Башкирии не забывать о правилах безопасного отдыха на воде, не купаться в состоянии опьянения и не нырять в незнакомых местах.

ИСТОЧНИК KP.RU