2019-07-10T16:00:22+03:00
Общество

В Уфе началось строительство нового корпуса Республиканского кардиоцентра

Работы обойдутся в 2,62 млрд рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Здание возведут уже в этом годуЗдание возведут уже в этом году
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В Уфе официально стартовало строительство хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. 10 июля в основание здания заложили памятную капсулу. В церемонии приняли участие врио главы Башкирии Радий Хабиров, исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Максим Забелин и мэр Уфы Ульфат Мустафин.

По плану здание возведут уже в этом году, а все работы будут завершены до конца 2020 года. Стоимость проекта составляет 2,62 млрд рублей. В новом корпусе появится диагностический центр, палаты для пациентов и два операционных блока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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