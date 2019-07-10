В Уфе началось строительство нового корпуса Республиканского кардиоцентра
Работы обойдутся в 2,62 млрд рублей
Здание возведут уже в этом году
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В Уфе официально стартовало строительство хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. 10 июля в основание здания заложили памятную капсулу. В церемонии приняли участие врио главы Башкирии Радий Хабиров, исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Максим Забелин и мэр Уфы Ульфат Мустафин.
По плану здание возведут уже в этом году, а все работы будут завершены до конца 2020 года. Стоимость проекта составляет 2,62 млрд рублей. В новом корпусе появится диагностический центр, палаты для пациентов и два операционных блока.
ИСТОЧНИК KP.RU