2019-07-10T11:55:15+03:00
Общество

В Минэкологии Башкирии назвали самые чистые и грязные города

За год выброс вредных веществ в регионе вырос на пять процентов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В список самых загрязненных городов попали Стерлитамак, Салават и УфаВ список самых загрязненных городов попали Стерлитамак, Салават и Уфа
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Минэкологии Башкирии представило доклад об экологической ситуации в республике. Специалисты проанализировали данные с 2014 по 2018 годы, исходя из которых были произведены расчеты выбросов по двум категориям: на один гектар и на одного жителя.

Согласно статистике, больше всего выбросов на гектар получил Стерлитамак (более 5,6 тысяч тонн). Второе место антирейтинга занял Салават (более 4,6 тысяч тонн). На третьем месте расположилась Уфа с 3 тысячами тонн выбросов.

Несколько иначе выглядит список самых загрязненных городов в расчете на одного жителя. Здесь первое место застолбил за собой Салават (321 килограмм загрязняющих веществ). Нефтекамск и Октябрьский заняли второе и третье место (237 и 234 килограмм соответственно).

Самыми чистыми городами в Башкирии стали Межгорье и Сибай – 65 и 84 килограмм вредных выбросов на одного жителя в год.

За прошлый год на территории республики в воздухе зафиксировано 884 тысяч тонн загрязняющих веществ: 455 тысяч тонн из-за стационарных объектов и 423 тысячи – из-за транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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