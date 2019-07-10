В Башкирии двое школьников и студент украли у пенсионерки полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-10T09:30:05+03:00

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В Баймакском районе Башкирии подростки украли у 85-летней пенсионерки полмиллиона рублей. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», в селе Нежнетавлыкаево двое школьников и студент пробрались в дом пожилой женщины и взломали замок навесного сундука. Вероятно, юные злоумышленники заранее знали, что найдут в хранилище солидную сумму - 500 тысяч рублей.

Пожилая женщина обратилась в полицию 8 июля. Похоже, она не сразу заметила пропажу денег: по ее словам, их могли похитить в любой день с 22 июня. Полицейские нашли и задержали предполагаемых преступников. Двое из них оказались соседями потерпевшей. Подростки дали признательные показания. Часть похищенных денег изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU