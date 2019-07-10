2019-07-10T09:30:05+03:00
Происшествия

В Башкирии двое школьников и студент украли у пенсионерки полмиллиона рублей

Подростки во всем признались
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подростки взломали сундукПодростки взломали сундук
Изменить размер текста:

В Баймакском районе Башкирии подростки украли у 85-летней пенсионерки полмиллиона рублей. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», в селе Нежнетавлыкаево двое школьников и студент пробрались в дом пожилой женщины и взломали замок навесного сундука. Вероятно, юные злоумышленники заранее знали, что найдут в хранилище солидную сумму - 500 тысяч рублей.

Пожилая женщина обратилась в полицию 8 июля. Похоже, она не сразу заметила пропажу денег: по ее словам, их могли похитить в любой день с 22 июня. Полицейские нашли и задержали предполагаемых преступников. Двое из них оказались соседями потерпевшей. Подростки дали признательные показания. Часть похищенных денег изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не уступил дорогу: в Уфе водитель на кроссовере столкнулся с мотоциклом
Прокуратура потребовала от мэрии Уфы построить школы и детские сады в проблемном районе
В администрации Уфы представили нового вице-мэра
В Башкирии "Лада Ларгус" улетела в кювет: пострадали двое
В Уфе до конца сентября будут ремонтировать улицу Шота Руставели
Бабушка и внучка пострадали в аварии на дороге Уфа - Оренбург
Молодая уфимка спасла на озере Теплое тонущую женщину
В Башкирии закрыли опасный для здоровья колодец
В историческом центре Уфы застроят еще один квартал
В Уфе незрячую девушку пытались выставить из кафе из-за собаки-поводыря
"Вышел из офиса на обед и пропал": в Башкирии ищут 31-летнего Тимура Акубекова
«Откачивали почти пять минут»: в Уфе спасатели вернули к жизни наглотавшегося воды подростка
В Башкирии трое парней во время празднования дня рождения вместе изнасиловали 14-летнюю девочку
Районная администрация прокомментировала историю с голодающей под Уфой бабушкой
В Башкирии машинистку крана будут судить за гибель 51-летнего мужчины
В Уфе открывается центр спортивной подготовки по 49 видами спорта
Полицейские из Башкирии отправились за решетку за сбыт наркотиков