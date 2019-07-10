Бабушка и внучка пострадали в аварии на дороге Уфа - Оренбург
Иномарка вылетела в кювет
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
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Минувшим утром, 9 июля, в Мелеузовском районе Башкирии случилось ДТП. На 199 километре дороги Уфа - Оренбург в кювет опрокинулся автомобиль "Mitsubishi Pajero Sport". В момент аварии им управлял 70-летний житель Кумертау. В Гостоавтоинспекции по Башкирии уточнили, что иномарка ехала со стороны столицы республики.
В результате происшествия пострадали двое: 68-летняя супруга водителя и 19-летняя внучка. С различными повреждениями они были госпитализированы в местную больницу.
Всего за прошлый день в региона зафиксировали 12 аварий, в которых 14 человек получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU