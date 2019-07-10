2019-07-10T07:11:53+03:00
Происшествия

Бабушка и внучка пострадали в аварии на дороге Уфа - Оренбург

Иномарка вылетела в кювет
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД МВД по БашкирииФото: УГИБДД МВД по Башкирии
Изменить размер текста:

Минувшим утром, 9 июля, в Мелеузовском районе Башкирии случилось ДТП. На 199 километре дороги Уфа - Оренбург в кювет опрокинулся автомобиль "Mitsubishi Pajero Sport". В момент аварии им управлял 70-летний житель Кумертау. В Гостоавтоинспекции по Башкирии уточнили, что иномарка ехала со стороны столицы республики.

В результате происшествия пострадали двое: 68-летняя супруга водителя и 19-летняя внучка. С различными повреждениями они были госпитализированы в местную больницу.

Всего за прошлый день в региона зафиксировали 12 аварий, в которых 14 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24