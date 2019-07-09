2019-07-09T16:50:55+03:00
Спорт

В Уфе открывается центр спортивной подготовки по 49 видами спорта

Это будет один из самых крупных спортивных объектов в республике
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Уфе открывают центр спортивной подготовки по 49 видам спорта. Он расположен на проспекте Дружбы Народов и занимает собой площадь в 40 тысяч «квадратов». Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о новом объекте в социальных сетях.

- Недавно мы с коллегами столкнулись с проблемой […]. Хотели найти поле для игры в футбол на два занятия в неделю, но нашли только на одно – все время занято... Это отлично иллюстрирует сегодняшнее большое событие. К открытию Международных детских игр мы вводим крупнейшее спортивное сооружение в республике – центр спортивной подготовки на проспекте Дружбы Народов, - написал Хабиров на своей странице.

По его словам, в центре будут располагаться залы для занятий разными видами спорта, 4 бассейна и все необходимое для упражнений. Стоимость проекта составила 3,3 млрд рублей.

Врио главы региона отметил, что власти намерены поддерживать тягу людей к спорту, а укрепить энтузиазм населения призваны Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров, чемпионат мира по хоккею среди женщин, мужской чемпионат мира по волейболу и другие масштабные состязания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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