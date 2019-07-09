2019-07-09T12:28:33+03:00
Общество

Уфимские дольщики получат ключи от дома до конца июля

Для двух долгостроев установили сроки введения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Четыре дома ожидают своих хозяевЧетыре дома ожидают своих хозяев
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Дольщики двух жилищных комплексов под Уфой смогут заселиться в новые квартиры до конца июля.

Об этом накануне на «Стройчасе» сообщим заместитель председателя Госстроя Башкирии Григорий Невоструев. Ключи получат будущие жильцы четырех домов в крупных коттеджных поселках под Уфой.

Один из них стал настоящим долгостроем. Строительство жилищного комплекса было начато еще в 2013 году, однако спустя четыре года стройфирма разорилась и реализация проекта приостановилась. Дольщики протестовали и объявляли голодовку. Из 14 кварталов в жилищном комплексе сданы всего два.

ИСТОЧНИК KP.RU

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