Уфимские дольщики получат ключи от дома до конца июля
Для двух долгостроев установили сроки введения
Четыре дома ожидают своих хозяев
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Дольщики двух жилищных комплексов под Уфой смогут заселиться в новые квартиры до конца июля.
Об этом накануне на «Стройчасе» сообщим заместитель председателя Госстроя Башкирии Григорий Невоструев. Ключи получат будущие жильцы четырех домов в крупных коттеджных поселках под Уфой.
Один из них стал настоящим долгостроем. Строительство жилищного комплекса было начато еще в 2013 году, однако спустя четыре года стройфирма разорилась и реализация проекта приостановилась. Дольщики протестовали и объявляли голодовку. Из 14 кварталов в жилищном комплексе сданы всего два.
ИСТОЧНИК KP.RU