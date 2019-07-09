Вандалы в Уфе повредили два арт-объекта

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-09T10:01:00+03:00

Конструкции были установлены по случаю Международных детских игр

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии вандалы повредили два новых арт-объекта. Они были установлены к Международным детским играм. Проблему порчи городского имущества обсудили на оперативном совещании в администрации Уфы.

Директор Центра городского дизайна Марсель Муратов рассказал, что неделю назад было установлено 26 объектов малой формы, которые были приурочены к спортивным соревнованиям. Поврежденными оказались две конструкции, составляющие надпись «UFA».

– Объекты находятся на Гостином дворе и у кинотеатра «Искра». Центр общественной безопасности отрабатывает эти случаи, взял на контроль остальные объекты. Объекты восстановим, – добавил Муратов.

Ситуацию прокомментировал мэр города Ульфат Мустафин.

– Будут ломать, будем восстанавливать, что ж теперь поделать, – резюмировал глава администрации.

Международные детские игры в Уфе стартуют 10 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU