2019-07-09T10:01:00+03:00
Общество

Вандалы в Уфе повредили два арт-объекта

Конструкции были установлены по случаю Международных детских игр
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Поврежденными оказались две конструкции, составляющие надпись «UFA»Поврежденными оказались две конструкции, составляющие надпись «UFA»
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В столице Башкирии вандалы повредили два новых арт-объекта. Они были установлены к Международным детским играм. Проблему порчи городского имущества обсудили на оперативном совещании в администрации Уфы.

Директор Центра городского дизайна Марсель Муратов рассказал, что неделю назад было установлено 26 объектов малой формы, которые были приурочены к спортивным соревнованиям. Поврежденными оказались две конструкции, составляющие надпись «UFA».

– Объекты находятся на Гостином дворе и у кинотеатра «Искра». Центр общественной безопасности отрабатывает эти случаи, взял на контроль остальные объекты. Объекты восстановим, – добавил Муратов.

Ситуацию прокомментировал мэр города Ульфат Мустафин.

– Будут ломать, будем восстанавливать, что ж теперь поделать, – резюмировал глава администрации.

Международные детские игры в Уфе стартуют 10 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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