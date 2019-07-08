2019-07-08T18:22:43+03:00
Общество

Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят

Три региона войдут в Уральский промышленный кластер
Рустем АХУНОВ
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Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят в единый кластерБашкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят в единый кластер
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Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят в единый Уральский промышленный кластер.

По данным издания ura.ru, три региона объединят в единый промышленный кластер. Решение об этом приняли в ходе проведения выставки «Иннопром». Свои подписи под документом оставили губернаторы Свердловской и Челябинской областей и заместитель премьер-министра Башкирии Раиф Абдразимов.

По словам руководителя Свердловской области Евгения Куйвашева, единый кластер поможет «создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечит ее выход на внешний рынок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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