Погорельцам из Башкирии власти отремонтируют дом

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-08T14:10:30+03:00

Пока часть пострадавших живет в школе и ДК

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Погорельцам из Чишминского района власти отремонтируют дом, а потерпевших детей отправят в санаторий. Напомним, пожар произошел в поселке Горный. Огнем был охвачен дом на 8 квартир. Всего в здании проживало 27 человек, в их числе семеро детей. Предварительная причина возгорания — неполадки с электрооборудованием. К счастью, никто травм не получил, однако люди лишись крыши над головой.

На данный момент три семьи находятся в пункте временного пребывания в местной школе. Еще одну семью разметили в местном ДК. Об остальных позаботились родственники.

На оперативном совещании в правительстве республики глава Чишминского района Флюр Уразметов рассказал, какие меры предпринимает местная администрация. Так, погорельцам были выделены средства из благотворительного фонда на покупку одежды. Также потерпевшие получили 20 тысяч рублей на восстановление документов и 10 тысяч – помощи от ГКЧС Башкирии.

– В среду появится смета по восстановительным работам, думаю, дом можно будет отремонтировать, – добавил Уразметов.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров распорядился выделить средства на ремонт дома. По предварительной информации, он будет готов для заселения к осени. Детей пострадавших Хабиров предложил отправить в санаторий.

ИСТОЧНИК KP.RU