2019-07-08T14:42:20+03:00
Происшествия

В Башкирии внештатный инспектор из МЧС спас тонущего мужчину

Инцидент произошел на озере Талкас
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Раиль Шагимов спас человека от неминуемой смертиРаиль Шагимов спас человека от неминуемой смерти
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В деревне Исяново Баймакского района сотрудник МЧС предотвратил трагедию. Жизнеутверждающая история случилась 4 июня на озере Талкас. В тот день внештатный инспектор Раиль Шагимов как обычно патрулировал вверенный ему участок, когда заметил, что на озере тонет человек.

Недолго раздумывая, Раиль поспешил на выручку мужчине. Спасатель вытащил его на берег и оказал первую медицинскую помощь. 40-летнему пострадавшему даже не понадобилась госпитализация – его состояние было оценено как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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