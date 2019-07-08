В Башкирии внештатный инспектор из МЧС спас тонущего мужчину

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-08T14:42:20+03:00

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В деревне Исяново Баймакского района сотрудник МЧС предотвратил трагедию. Жизнеутверждающая история случилась 4 июня на озере Талкас. В тот день внештатный инспектор Раиль Шагимов как обычно патрулировал вверенный ему участок, когда заметил, что на озере тонет человек.

Недолго раздумывая, Раиль поспешил на выручку мужчине. Спасатель вытащил его на берег и оказал первую медицинскую помощь. 40-летнему пострадавшему даже не понадобилась госпитализация – его состояние было оценено как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU