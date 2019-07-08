2019-07-08T09:57:06+03:00
Происшествия

В Уфе мужчина спрыгнул с моста и чудом остался жив

Предположительно, молодой человек был пьян
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Когда спасатели обнаружили парня, он держался за плавательный буйКогда спасатели обнаружили парня, он держался за плавательный буй
Изменить размер текста:

В Уфе 30-летний мужчина спрыгнул с моста в реку Белую. Инцидент произошел накануне в два часа ночи в районе Монумента Дружбы.

Экстренные службы получили информацию практически сразу. К счастью, в этот момент неподалеку дежурили сотрудники водно-спасательной станции «Монумент». На место также выехали медики и полицейские.

Спасатели выдвинулись на помощь молодому человеку на катере. Они быстро обнаружили мужчину: он держался за буй. Как оказалось, плавать парень не умел. Сотрудники экстренной службы подняли бедолагу на борт, доставили на станцию, где напоили теплым чаем. Затем пострадавшего передали полицейским и медикам.

По какой причине молодой человек решил сигануть с моста, неизвестно. Возможно, всему виной алкоголь. Мужчина, предположительно, был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Уфой в ДТП пострадали два маленьких ребенка
Стало известно, почему мужа пойманной кассирши из Салавата отпустили домой
Хабиров призвал глав районов лично следить за реализацией программы «Башкирские дворики»
Отдых 4-летней девочки в санатории Башкирии закончился трагедией
Сбежавшие из дома в Башкирии девочки рассказали, где весело проводили время
В Уфе без вести пропал 28-летний Алексей Шахтарин
Уфимка застряла на дереве, спасая своего кота
В Уфе на неделю с маршрутов сняли автобусы марки ПАЗ
В Башкирии 25-летняя женщина перевернулась на ВАЗе и погибла
45-летний житель Башкирии разбился на скутере
«Мальчику разорвало ноги»: жительница Башкирии спасла жизнь раненому ребенку
Жители Башкирии стали чаще болеть раком
В Уфе появился новый спортивный арт-объект
В Башкирии прекращены поиски пропавших школьниц
Уфимские спасатели вытащили мужчину, застрявшего между этажами
В Башкирии мужчина сделал себе «харакири»
В Уфе задержали извращенца, надругавшегося над маленькой девочкой
В Башкирии на трассе произошла массовая авария: пострадал ребенок
«Прощайте, саженцы»: в Башкирии выпал крупный град