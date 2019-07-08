В Уфе мужчина спрыгнул с моста и чудом остался жив
В Уфе 30-летний мужчина спрыгнул с моста в реку Белую. Инцидент произошел накануне в два часа ночи в районе Монумента Дружбы.
Экстренные службы получили информацию практически сразу. К счастью, в этот момент неподалеку дежурили сотрудники водно-спасательной станции «Монумент». На место также выехали медики и полицейские.
Спасатели выдвинулись на помощь молодому человеку на катере. Они быстро обнаружили мужчину: он держался за буй. Как оказалось, плавать парень не умел. Сотрудники экстренной службы подняли бедолагу на борт, доставили на станцию, где напоили теплым чаем. Затем пострадавшего передали полицейским и медикам.
По какой причине молодой человек решил сигануть с моста, неизвестно. Возможно, всему виной алкоголь. Мужчина, предположительно, был пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU