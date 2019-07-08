45-летний житель Башкирии разбился на скутере

СЕГОДНЯ 07:08 2019-07-08T07:08:41+03:00

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Вчера днем, 7 июля, в Архангельском районе на автодороге Архангельское-Казанка произошла авария с участием мототехники.

45-летний местный житель, управляя скутером «Gust», опрокинул его на проезжей части. В результате аварии водитель выжил, но получил травмы. Известно, что он управлял скутером в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина двигался без мотошлема. Начато разбирательство.

Всего за вчерашний день в Башкирии произошло 12 автоаварий, в которых один человек погиб и 14 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU