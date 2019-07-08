Жители Башкирии стали чаще болеть раком

СЕГОДНЯ 06:40 2019-07-08T06:48:53+03:00

Специалисты также рассказали о районах, где часто запускают онкозаболевания

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В республике растет онкозаболеваемость, сообщает портал UfacityNews.ru со ссылкой на минздрав.

Так, на конец 2017 года на учете состояли 80 634 человека. Специалисты отмечают, что число больных к 2024 году возрастет до 89 741 человека.

На последней стадии чаще всего выявляют рак полости рта (59,1%), прямой кишки – 45,3%, легкого – 41,5%, желудка – 40,8%, ободочной кишки – 31,7%, пищевода – 18,5%, предстательной железы – 15,7%.

Реже всего к врачам обращаются в Бижбулякском, Бурзянском, Салаватском, Татышлинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU