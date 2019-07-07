2019-07-07T17:43:52+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе произошла массовая авария: пострадал ребенок

ДТП случилось в Салаватском районе республики
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Госкомитет РБ по ЧСФото: Госкомитет РБ по ЧС
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Сегодня днем, 7 июля, в Салаватском районе Башкирии произошло массовое ДТП. Возле деревни Ишимбаево столкнулись иномарки «Деу Нексия», «Тойота Аква» и грузовая «Газель». В аварии пострадали четыре человека, включая одного ребенка. На место происшествия немедленно прибыли спасатели, медики и сотрудники дорожной полиции.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

- Спасатели деблокировали пострадавших и передали их сотрудникам скорой помощи, - уточнили в пресс-службе Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Состояние пострадавших сейчас уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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