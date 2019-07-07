Дожди и ветер: какая погода ожидается в Башкирии завтра, 8 июля

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-07T14:59:50+03:00

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Рабочая неделя в Башкирии начнется с дождей и порывистого ветра. Как сообщают синоптики, завтра, 8 июля, в республике прольются кратковременные дожди, а юго-западный ветер то и дело будет срываться на порывистый. Впрочем, похолодания бояться не стоит: ночью ожидается +10; +15 градусов, а днем потеплеет до +20; +25.

В Уфе также прогнозируются переменная облачность и небольшой дождь. Местами прогремит гроза, но уже к вечеру тучи рассеются. Средняя температура воздуха днем составит всего +19; +20 градусов, так что запаситесь теплыми вещами и зонтом.

ИСТОЧНИК KP.RU