2019-07-07T14:17:13+03:00
Общество

В Башкирии пропала без вести 46-летняя Оксана Волкова

Женщина нуждается в медицинской помощи
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ориентировка "Лиза Алерт"Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
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В Башкирии родные и близкие разыскивают 46-летнюю жительницу села Калинниники, что в Бирском районе республики. Оксана Волкова вышла из дома днем 3 июля, и с тех пор от нее не было никаких известий. Родные забеспокоились, ведь женщина нуждается в постоянном медицинской помощи, а потому обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 169 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, голубые глаза.

Была одета: серый спортивный костюм с цветными вставками на рукавах и лампасами на штанах, серые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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