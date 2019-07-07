В Башкирии 12 детей подхватили серьезную вирусную инфекцию
Всего гепатитом в этом году заболели 398 человек
.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Башкирии за период с января по май 2019 года заболели гепатитом 398 человек. Такие цифры приводит UfacityNews.ru со ссылкой на статистику Росздравнадзора. Самое печальное, среди массы заболевших – 12 детей в возрасте до 14 лет.
Так, острым гепатитом А заразились 62 человека, из которых 11 – дети. Острый гепатит В диагностировали у трех человек, а острый гепатит С – у шести пациентов.
Не менее опасные хронические вирусные гепатиты были выявлены у 327 жителей республики. Наиболее распространенный вирус гепатита С обнаружили у 258 человек, в том числе и у одного ребенка, а вирус гепатита В – у 67 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU