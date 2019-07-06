2019-07-06T19:26:50+03:00
Общество

В Башкирии прекратили поиски пропавшего Юрия Косова

Мужчину нашли живым и здоровым
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии прекратили поиски пропавшего в Салавате Юрия КосоваВ Башкирии прекратили поиски пропавшего в Салавате Юрия Косова
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В Башкирии прекратили поиски пропавшего 4 июля 62-летнего Юрия Косова.

Напомним, что мужчина перестал выходить на связь с родными и близкими в начале этого месяца. Он выехал на велосипеде из дома в Салавате, а после этого пропал. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и полицейским.

К счастью, сегодня стало известно, что мужчина найден. Об этом сообщили волонтеры поискового сообщества «Лиза Алерт». Где пожилой мужчина находился все это время остается неизвестным. Добровольцы подробности поисков мужчины не раскрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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