Жена форварда «Салавата Юлаева» оказалась в больнице
Супруге нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева Яне Кудрявцевой сделали операцию на колено.
О случившемся знаменитая на всю страну гимнастка рассказала в социальных сетях. Она объяснила, что врачи сделали ей операцию на правом колене.
- Все прошло хорошо. Весь день отходила от наркоза. После Олимпиады в 2016 закончила со спортом, перестала заниматься подкачкой коленей. Это привело к усложнениям. Вот вам пример – всегда занимайтесь спортом! – обратилась Кудрявцева к своим подписчикам.
По словам Яны, в больнице ей со всем помогал муж-хоккеист.Напомним, что 25 декабря 2018 года у спортивной пары родилась дочь.
ИСТОЧНИК KP.RU