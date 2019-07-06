2019-07-06T16:11:17+03:00
Общество

Жена форварда «Салавата Юлаева» оказалась в больнице

Яне Кудрявцевой сделали операцию на колено
Рустем АХУНОВ
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Яне предстоит период реабилитацииЯне предстоит период реабилитации
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Супруге нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева Яне Кудрявцевой сделали операцию на колено.

О случившемся знаменитая на всю страну гимнастка рассказала в социальных сетях. Она объяснила, что врачи сделали ей операцию на правом колене.

- Все прошло хорошо. Весь день отходила от наркоза. После Олимпиады в 2016 закончила со спортом, перестала заниматься подкачкой коленей. Это привело к усложнениям. Вот вам пример – всегда занимайтесь спортом! – обратилась Кудрявцева к своим подписчикам.

По словам Яны, в больнице ей со всем помогал муж-хоккеист.Напомним, что 25 декабря 2018 года у спортивной пары родилась дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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