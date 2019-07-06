На дороге в Башкирии разбились отец и сын

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-06T12:52:20+03:00

В Башкирии в аварии разбились 52-летний отец и его 18-летний сын

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В Башкирии в аварии разбились 52-летний мужчина и его 18-летний сын.

По данным ГИБДД республики, смертельная авария произошла в минувшую пятницу, на 8 километре трассы Аскино-Новые Багазы. Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и опрокинул машину в кювет. К сожалению, 52-летний мужчина погиб до приезда врачей. Его 18-летний сын получил травмы, но смог выжить.

Автоинспекторы отметили, что 52-летний водитель был лишен водительского удостоверения. Кроме того, его привлекали к уголовной ответственности за езду в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU