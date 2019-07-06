В Башкирии сгорел дом на восемь квартир
В башкирском поселке Горный сгорел дом на восемь квартир.
По данным МЧС республики, возгорание произошло в поселке Горный, что в Чишминском районе Башкирии. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера поздней ночью в субботу, 6 июля. На место немедленно выехали пожарные.
Оказалось, что огнем охвачена кровля одноэтажного дома на восемь квартир. В итоге огонь тушили 11 сотрудников МЧС. Также на месте работало восемь единиц техники.
К счастью, никто из жильцов и огнеборцев не пострадал. Открытое горение ликвидировали через 4 часа после звонка диспетчеру аварийной службы. Причины пожара сейчас устанавливает дознаватель МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU