В Башкирии сгорел дом на восемь квартир

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-06T09:17:56+03:00

В Башкирии ночью сгорел дом на восемь квартир

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В башкирском поселке Горный сгорел дом на восемь квартир.

По данным МЧС республики, возгорание произошло в поселке Горный, что в Чишминском районе Башкирии. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера поздней ночью в субботу, 6 июля. На место немедленно выехали пожарные.

Оказалось, что огнем охвачена кровля одноэтажного дома на восемь квартир. В итоге огонь тушили 11 сотрудников МЧС. Также на месте работало восемь единиц техники.

К счастью, никто из жильцов и огнеборцев не пострадал. Открытое горение ликвидировали через 4 часа после звонка диспетчеру аварийной службы. Причины пожара сейчас устанавливает дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU