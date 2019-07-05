Житель Уфы заживо сгорел в собственном гараже

СЕГОДНЯ 19:00 2019-07-05T19:00:11+03:00

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В конце июня в одном из гаражей на улице Мингажева в Уфе вспыхнул пожар. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны обнаружили, что горит легковой автомобиль. Они потушили пламя и обнаружили в машине тело местного жителя. По предварительной версии, мужчина не потушил сигарету, когда курил прямо в салоне. Из-за этого мог возникнуть пожар, унесший жизнь мужчины.

Родные погибшего главы семьи Ширшиных не согласны с версией неосторожного обращения с огнем во время курения. Они уверены – их отца и мужа убили.

- В тот день он сидел с людьми, хотел машину отремонтировать, но их никто не знает, кто их тут видел, говорят, что они сильно напущено себя вели, всем угрожали тут ходили и после этого их никто не видел», - рассказал корреспондентами столичного телеканала «Вся Уфа» сын погибшего Антон Ширшин.

По словам родных, мужчина сильно обгорел – пламя охватило салон легковушки, он скончался в страшных муках. На данный момент делом занимаются сыщики регионального управления следкома.

- В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины, проведен осмотри места происшествия, опрашиваются очевидцы и близкие погибшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявил корреспондентам телеканала «Вся Уфа» представитель пресс-службы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU