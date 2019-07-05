В Башкирии подорожали некоторые продукты

СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-05T08:31:00+03:00

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В Башкирии за неделю подорожали некоторые продукты. Как сообщает Башстат республики, значительно выросла цена на картофель. Сейчас он стоит 30,3 рубля за килограмм, ранее его можно было купить за 28,1 рубля. Рост составил 7,7%. Подорожали также яблоки (на 2,4%), сосиски и сардельки (на 2,1%), а также свинина (на 1,2%).

На ряд продуктов цена снизилась. Подешевели огурцы (на 9,3%), помидоры (на 5,6%), белокочанная капуста (на 11,7%). Незначительно упала в цене гречневая крупа и питьевое молоко – на 1,6% и 1,7% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU