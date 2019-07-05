«Свое обещание я выполню»: уфимский бизнесмен оплатит адвоката кассирше Луизе Хайруллиной

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-05T07:58:29+03:00

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Месяц назад башкирский предприниматель и общественный деятель Азамат Галин пообещал оплатить услуги адвоката Луизе Хайруллиной, если ее поймают сотрудники полиции. Простая кассирша из Салавата тогда скрылась с 25 млн рублей, которые похитила из отделения «Россельхозбанка».

Минувшей ночью стало известно, что женщину нашли и задержали на съемной квартире в Казани. В ближайшее время ее доставят в Уфу и возьмут под стражу – уже есть заочное решение суда об ее аресте.

Поздно ночью Азамат Галин написал у себя на странице в социальной сети, что как только стало известно о задержании Луизы, его телефон буквально «сгорел» от звонков журналистов.

- Мы ведем переговоры с несколькими защитниками. Свое обещание я выполню, - написал бизнесмен.

ИСТОЧНИК KP.RU