В Уфе сотрудник ДПС составлял ложные протоколы, в которых водители оказывались пьяными

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-05T10:00:09+03:00

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В Уфе экс-сотрудник ГИБДД предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Как выяснили следователи, в 2016 году сотрудник дорожной полиции остановил легковой автомобиль, чтобы проверить водителя на алкотестере. И хотя показания были чистыми, полицейский составил фиктивный протокол, где указал, что водитель отказался от медосвидетельствования, а после отправил документы в мировой суд. В результате водитель не только лишился прав на 1,5 года, но и был обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

В 2017 году бравый страж порядка остановил автобус за включенный дальний свет вместо ближнего. И снова был оформлен протокол, в котором водитель якобы отказался проходить освидетельствование, а позже лишился прав и выплатил приличный штраф.

А еще одного водителя лишили прав и оштрафовали за пьяную езду и вовсе без его участия. Просто у полицейского оказались его анкетные данные, а уж изготовить подложный протокол и приложить фиктивный чек алкотестера оказалось совсем нетрудным делом. Таким образом, не ведая о своем правонарушении, водитель лишился прав на 1 год и 7 месяцев, а также выплатил в казну государства штраф в 30 тысяч рублей.

Как позже выяснилось, на все ухищрения сотрудник ДПС шел, чтобы повысить свою статистику по работе. Впрочем, всем пострадавшим удалось через мировой суд добиться справедливости и закрыть административные дела. Сам же экс-полицейский своей вины так и не признал.

- В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, вскоре дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканского следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU