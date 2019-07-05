Житель Башкирии жестоко избил своего родственника, а потом отвез домой умирать

СЕГОДНЯ 07:29 2019-07-05T07:29:45+03:00

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В Учалинском районе 26-летний местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшем смерть потерпевшего. 1 июля молодой человек распивал алкоголь во дворе со своими друзьями, когда мимо проходил его 51-летний родственник. Разговор быстро перерос в ссору, и вспыльчивый парень набросился с кулаками на своего оппонента, в конце сильно пнув его в голову. Заметив, что родственник после потасовки чувствует себя неважно, драчун попросил своего знакомого отвезти его домой, где мужчина скончался. Его тело обнаружила сестра, которая 3 июля заглянула к нему в гости, и вызвала полицию.

- В ходе следствия обвиняемый вину признал. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU