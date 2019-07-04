Серьезное ДТП в Уфе: грузовик въехал в спецмашину дорожной службы
В столице Башкирии произошло серьезное ДТП. Сегодня днем, 4 июля, водитель за рулем грузовика въехал в спецмашину дорожной службы. На место выезжали спасатели. От удара кабина грузового автомобиля смялась настолько, что в ней застрял шофер – ему зажало ногу.
Вытаскивать 37-летнего мужчину пришлось сотрудникам сразу двух экстренных служб республики. После того как мужчину вызволили из железного плена, его транспортировали в автомобиль скорой помощи и доставили в ближайшую больницу. На данный момент о состоянии пострадавшего ничего неизвестно.
Водитель застрял в кабине автомобиля
Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.
Пострадавший шофер был госпитализирован
ИСТОЧНИК KP.RU