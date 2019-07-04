2019-07-04T16:14:15+03:00
Происшествия

Серьезное ДТП в Уфе: грузовик въехал в спецмашину дорожной службы

Водитель застрял в кабине автомобиля
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На трассе в Уфе грузовик въехал транспорт дорожной службыНа трассе в Уфе грузовик въехал транспорт дорожной службы
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В столице Башкирии произошло серьезное ДТП. Сегодня днем, 4 июля, водитель за рулем грузовика въехал в спецмашину дорожной службы. На место выезжали спасатели. От удара кабина грузового автомобиля смялась настолько, что в ней застрял шофер – ему зажало ногу.

Вытаскивать 37-летнего мужчину пришлось сотрудникам сразу двух экстренных служб республики. После того как мужчину вызволили из железного плена, его транспортировали в автомобиль скорой помощи и доставили в ближайшую больницу. На данный момент о состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

Водитель застрял в кабине автомобиля

Водитель застрял в кабине автомобиля

Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

Пострадавший шофер был госпитализирован

Пострадавший шофер был госпитализирован

ИСТОЧНИК KP.RU

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