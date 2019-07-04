В Башкирии в доме нашли тело матери пятерых детей
Женщина свела счеты с жизнью после ссоры с мужем
По словам соседей, женщина злоупотребляла алкоголем
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В Баймакском районе мать пятерых детей покончила с собой.
Трагедия произошла 1 июля в селе Калинино. Как сообщает портал ProUfu.ru, в тот день 31-летняя женщина выпивала в гостях у своей родственницы. В какой-то момент между ними возник конфликт, который перерос в драку. Вернувшись домой, погибшая поссорилась уже с мужем. В конечном итоге она свела счеты с жизнью.
Соседи рассказали, что раньше в семье было шестеро детей. Одного ребенка мать задавила во сне. Они также добавили, что погибшая часто пугала своего мужа самоубийством.
В Следкоме по Башкирии пока никаких комментариев по поводу ситуации не дали.
ИСТОЧНИК KP.RU