2019-07-04T13:06:52+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина семь часов насиловал ребенка

Страшный случай произошел в Ишимбае
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сотрудники уголовного розыска сразу же задержали подозреваемогоСотрудники уголовного розыска сразу же задержали подозреваемого
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В Ишимбае мужчина насиловал 13-летнего мальчика 7 часов.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», все произошло в садовом доме насильника рядом с Ишимбаем. В период с 15 до 22 часов 24 июня он совершал в отношении ребенка развратные действия. С заявлением в полицию обратилась мама школьника. Она сделала это лишь спустя 4 дня – вероятно, сначала подросток не хотел рассказывать о случившемся.

Сотрудники уголовного розыска сразу же задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. В 2004 году мужчина уже привлекался по ч.1 ст. 135 УК РФ – «Совершение развратных действий без применения насилия». В настоящий момент предполагаемый насильник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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