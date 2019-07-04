«Повредила шею, обнаружили опухоль»: 4-летней девочке из Башкирии требуется помощь

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-04T11:00:20+03:00

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Маленькой жительнице Белокатайского района грозит паралич. В конце мая 2019 года 4-летняя Аделина как обычно занималась с гимнастическим шаром. В какой-то момент девочка сорвалась и упала с него, попутно ударившись шеей. После этого у ребенка начались боли. Обеспокоенная мама Аделины, Елена, повела её в Белокатайскую ЦРБ – сама семья живет в селе Ургала. В медучреждении девочке сделали рентген, после чего детский хирург направил её в Месягутовскую больницу к травматологу.

- В Месягутово сделали компьютерную томографию, которая выявила гемангиому – доброкачественную опухоль. Нас направили на неделю в стационар, а после в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Там были проведены все необходимые обследования. Медики обнаружили опухоль шейного позвонка. Удалять её нужно срочно, иначе Аделину может парализовать в любой момент, - объяснила мама девочки.

Уфимские врачи операцию делать отказались, слишком уж высоки риски. Девочку направили в Федеральный центр Санкт-Петербурга, причем за свой счет. У матери нет денег ни на перелет, ни на проживание в северной столице. Обстоятельства вынудили её обратиться к неравнодушным людям за материальной помощью.

Вы можете помочь спасти Аделину, переведя любую сумму.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

Номер карты: 639 002 069 060 871 561.Прикреплен к номеру телефона 8-917-74-53-774

Для уточнения информации вы также можете связаться с мамой девочки по номеру 8-917-46-92-322 (Елена)

ИСТОЧНИК KP.RU