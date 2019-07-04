В Уфе водитель на «Ладе» сбил 13-летнюю девочку
Дорожный инцидент с участием несовершеннолетнего пешехода произошел накануне в Уфе. Водитель за рулем «Лада Ларгус» во время движения по улице Орджоникидзе сбил 13-летнюю девочку. Школьница пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
По информации столичной Госавтоинспекции, пострадавшую с переломами доставили в больницу. После оказания медицинской помощи её отправили домой. Совершивший наезд автомобилист утверждает, что девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора. В ситуации предстоит разобраться дорожным полицейским.
За минувшие сутки в Уфе зафиксировано 77 ДТП. В четырех авариях пострадали четыре человека.
ИСТОЧНИК KP.RU