В Уфе водитель на «Ладе» сбил 13-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-04T10:42:04+03:00

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Дорожный инцидент с участием несовершеннолетнего пешехода произошел накануне в Уфе. Водитель за рулем «Лада Ларгус» во время движения по улице Орджоникидзе сбил 13-летнюю девочку. Школьница пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

По информации столичной Госавтоинспекции, пострадавшую с переломами доставили в больницу. После оказания медицинской помощи её отправили домой. Совершивший наезд автомобилист утверждает, что девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора. В ситуации предстоит разобраться дорожным полицейским.

За минувшие сутки в Уфе зафиксировано 77 ДТП. В четырех авариях пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU