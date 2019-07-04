2019-07-04T07:54:19+03:00
Общество

В Уфе маленький ребенок пытался выбраться из дома через балкон

На помощь мальчику прибыли спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
До прихода матери ребенка успокаивали сотрудники гражданской защитыДо прихода матери ребенка успокаивали сотрудники гражданской защиты
Изменить размер текста:

Накануне жители уфимского Инорса едва не стали свидетелями трагедии. На третьем этаже жилого дома по улице Транспортной шестилетний мальчик собирался выбраться из квартиры через балкон. Ребенок звал маму. Прохожий, заметив это, вызвал спасателей.

Прибывшие на место сотрудники Управления гражданской защиты узнали, что малыша оставили одного дома. Его мать ушла к бабушке. Оставшись в одиночестве, ребенок заскучал и затосковал по родительнице. Квартира была закрыта, и он решил выйти на балкон. Полчаса спасатели дежурили возле двери и успокаивали мальчика, пока его мама, наконец, не пришла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Следкоме Башкирии прокомментировали гибель 23-летней уфимки
В Уфе пьяные мужчины напали, увезли за город и изнасиловали двух маленьких девочек
Эксперты выяснили, у какого оператора самая высокая скорость мобильного интернета
«Не ведитесь на это!»: мошенники наживаются на мальчике из Сибая, которого сбил грузовик
18-летняя девушка за рулем ВАЗа сбила велосипедиста в Башкирии
В Башкирии водитель без прав опрокинул автомобиль в кювет
Вечером в центре Уфы бегала абсолютно голая женщина
«Смотрите, как приходится зарабатывать»: вахтовик из Башкирии на видео рассказал о тяжелых условиях работы
В уфимской Черниковке перекроют несколько улиц
В Башкирии обрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»
Упавшего с моста в Уфе парня похоронят на родине
В Уфе директор турфирмы скрылась с миллионами чужих рублей
В Башкирии все семь заместителей бывшего главы Фонда капремонта ушли в отставку
«Мог матом послать»: бывшая девушка Радика Юльякшина рассказала о звездной болезни и ревности
Поиски пропавшей в Уфе 23-летней девушки завершились трагедией
Власти Сибая обратились за помощью в совет по правам человека