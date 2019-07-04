В Уфе маленький ребенок пытался выбраться из дома через балкон

СЕГОДНЯ 07:52 2019-07-04T07:54:19+03:00

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Накануне жители уфимского Инорса едва не стали свидетелями трагедии. На третьем этаже жилого дома по улице Транспортной шестилетний мальчик собирался выбраться из квартиры через балкон. Ребенок звал маму. Прохожий, заметив это, вызвал спасателей.

Прибывшие на место сотрудники Управления гражданской защиты узнали, что малыша оставили одного дома. Его мать ушла к бабушке. Оставшись в одиночестве, ребенок заскучал и затосковал по родительнице. Квартира была закрыта, и он решил выйти на балкон. Полчаса спасатели дежурили возле двери и успокаивали мальчика, пока его мама, наконец, не пришла.

ИСТОЧНИК KP.RU