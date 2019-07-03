Поиски пропавшей в Уфе 23-летней девушки завершились трагедией

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-03T15:09:45+03:00

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Сегодня, 3 июля, в Уфе прекратили поиски 23-летней Виктории Поповой. Об этом сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт». Что произошло с девушкой, не сообщается.

Напомним, 31 мая девушка ушла с работы и должна была поехать домой, в Черниковку. Но до квартиры она так и не добралась. Родные обратились в полицию с заявлением о ее пропаже, к поискам подключились волонтеры.

Через некоторое время чудом удалось отыскать мобильный телефон Виктории. Тогда родные дозвонились до нее, но трубку взяла незнакомая женщина. Как выяснилось в дальнейшем, мобильный она купила на улице.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования родным и близким девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU