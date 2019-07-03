2019-07-03T10:58:00+03:00
Общество

«Удалили кусочки челюсти»: в Башкирии стоматолог без лицензии изуродовал 3-летнюю девочку

Врач решил лечить девочку не делая рентгеновские снимки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Бедного ребенка требуется импланирование пластинБедного ребенка требуется импланирование пластин
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В поселке Кандры Туймазинского района Башкирии у 3-летней девочки Юлианы заболел зуб. 23 марта 2015 года мама отвела её в Кандринское отделение центральной районной больницы. После осмотра стоматолог удалил малышке якобы проблемный зуб. Ничего не предвещало беды, но после процедуры все только ухудшилось. О том, что ждало девочку после, рассказали журналисты mkset.ru. Боль усугубилась высокой температурой. К тому же лицо девочки стало опухать. На следующий день, 24 марта, мама снова повела Юлиану к тому же врачу. Стоматолог сказал, что он всего лишь удалил не тот зуб, и нужно удалить следующий.

Удаление второго зуба привело к тому, что девочке вызвали скорую помощь. У неё поднялась температура до 39 градусов. Наутро малышка вновь оказалась у того же стоматолога. Тот решил продолжить тенденцию с удалением зубов – и избавился от третьего. Последствия оказались более серьезными. Юлиану отвезли в Туймазинскую больницу, где врачи сказали, что нужно делать операцию. Медики поставили на ночь капельницу, на этом их помощь ограничилась. Мама повезла свою дочь в Уфу в Республиканскую детскую клиническую больницу. В отделении челюстно-лицевой хирургии девочка пережила четыре операции.

Вторую операцию девочке сделали 30 марта – как раз в тот день, на который был назначен осмотр у районного стоматолога. Трудно представить, что было бы с ребенком к этому моменту, ведь даже с проведенными операциями у неё гноилось лицо. Третью и четвертую операции провели 13 апреля и 7 мая соответственно. Девочке вскрыли глазницу, почистили, удалили сгнившие кусочки челюсти.

Экспертизу действий врача кандринского отделения Туймазинской больницы провела страховая компания. Как выяснилось, в результате лечебных мероприятий у девочки деформировался лицевой отдел черепа.

Вовремя обнаружить проблему можно было бы с помощью рентгеновских снимков. Но на суде врач пояснил, что в самих Кандрах необходимого аппарата не было – для рентгена девочку пришлось бы везти в Туймазы. Он «не видел проблемы поставить диагноз самому без рентгеновских снимков». К тому же выяснилось, что в кандринской больнице на тот момент, когда девочку «лечили», не было лицензии на детскую стоматологию.

Юлиане в этом году исполнилось 7 лет. Для исправления деформации лица ей необходимо имплантирование протезов. Во всех нюансах дела будет разбираться экспертиза. Пока что минздрав Башкирии поручил главврачу Туймазинской больницы устранить выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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