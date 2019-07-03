В Уфе прекращены поиски 10-летнего мальчика
Ребенок отправился кататься на велосипеде и пропал
Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
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В Уфе прекращены поиски десятилетнего мальчика, который вчера днем, 2 июля, отправился покататься на своем велосипеде, но в обещанное время так домой и не вернулся. Перепуганные родители немедленно сообщили в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.
К счастью, все обошлось. Уже через несколько часов ребенок нашелся живым и невредимым, сейчас он находится вместе с родными.
- Найден. Жив. Спасибо всем за участие в поиске, - написали волонтеры ДПСО «Лиза Алерт».
Где именно был мальчик и почему так задержался, поисковики предпочли не уточнять.
ИСТОЧНИК KP.RU