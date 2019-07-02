В Башкирии пьяный физрук отправил в больницу двух человек
Довольно странный инцидент произошел в Альшеевском районе Башкирии. Вечером 29 июня в центральную больницу села Раевское привезли двух жителей деревни Баязитово с ножевыми ранениями. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», в медучреждение доставили 60-летнего пенсионера с открытым порезом предплечья и руки, а также 44-летнего мужчину с проникающим ранением грудной клетки и колото-резаной раной ягодицы. Оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители быстро вычислили человека, который нанёс увечья мужчинам. Им оказался преподаватель физкультуры из школы в селе Ташлы. Он, как и его жертвы, был пьян. При обыске автомобиля обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли нож. Сейчас физрук задержан. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 111 – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU