В Башкирии пьяный физрук отправил в больницу двух человек

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-02T14:56:56+03:00

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Довольно странный инцидент произошел в Альшеевском районе Башкирии. Вечером 29 июня в центральную больницу села Раевское привезли двух жителей деревни Баязитово с ножевыми ранениями. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», в медучреждение доставили 60-летнего пенсионера с открытым порезом предплечья и руки, а также 44-летнего мужчину с проникающим ранением грудной клетки и колото-резаной раной ягодицы. Оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители быстро вычислили человека, который нанёс увечья мужчинам. Им оказался преподаватель физкультуры из школы в селе Ташлы. Он, как и его жертвы, был пьян. При обыске автомобиля обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли нож. Сейчас физрук задержан. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 111 – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU