«У нас что, в министерстве ЖКХ импотенция?»: Радий Хабиров сорвался на вице-премьера

СЕГОДНЯ 08:49 2019-07-02T08:49:12+03:00

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Сегодня, 2 июля, на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве Радий Хабиров остался недоволен докладом вице-премьера Бориса Беляева. Он отчитывался по результатам массового ремонта в подъездах в городах Башкирии. Выяснилось, что сроки ремонта были сорваны, а количество отремонтированных подъездов составило менее половины от запланированного. За ремонт отвечал Региональный оператор.

- У вас 1123 должно быть, а по факту сделали половину! У руководителя Регионального оператора семь замов. Вы мне представьте доклад, зачем они там нужны, разгоните их! – негодовал Хабиров.

Врио главы потребовал навести в этой организации кадровый порядок, к вопросу подключился руководитель администрации главы Александр Сидякин. Кроме того, глава региона отметил, что ему постоянно жалуются на качество ремонта.

- У нас что, в этом Региональном операторе или в министерстве ЖКХ импотенция что ли? – заявил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU