2019-07-02T08:49:12+03:00
Политика

«У нас что, в министерстве ЖКХ импотенция?»: Радий Хабиров сорвался на вице-премьера

Врио главы республики не принял доклад о ремонте подъездов
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Хабиров сорвался на вице-премьера БашкирииХабиров сорвался на вице-премьера Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 июля, на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве Радий Хабиров остался недоволен докладом вице-премьера Бориса Беляева. Он отчитывался по результатам массового ремонта в подъездах в городах Башкирии. Выяснилось, что сроки ремонта были сорваны, а количество отремонтированных подъездов составило менее половины от запланированного. За ремонт отвечал Региональный оператор.

- У вас 1123 должно быть, а по факту сделали половину! У руководителя Регионального оператора семь замов. Вы мне представьте доклад, зачем они там нужны, разгоните их! – негодовал Хабиров.

Врио главы потребовал навести в этой организации кадровый порядок, к вопросу подключился руководитель администрации главы Александр Сидякин. Кроме того, глава региона отметил, что ему постоянно жалуются на качество ремонта.

- У нас что, в этом Региональном операторе или в министерстве ЖКХ импотенция что ли? – заявил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе водитель маршрутки отказался принимать оплату за проезд через терминал
Фонтан-часы за 80 млн рублей в Уфе: стало известно, на что именно ушли деньги
Радий Хабиров потребовал уволить главу Октябрьского района Уфы
В Башкирии водитель без прав за рулем ассенизатора переехал 8-летнего ребенка
ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance
Уфимка хотела забрать дочь у мужа, а попала в американскую тюрьму на семь лет
На трассе в Уфе сбили мужчину
Стало известно, где в Башкирии больше всего безработных
Зампредседателя Контрольно-счетной палаты Башкирии назначен Альмир Газизов
«Дом Тихониных все»: уфимская правозащитница заявила о разрушении памятника архитектуры
В Башкирии ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер
В Башкирии водитель выплатит 240 тысяч компенсации за смерть ребенка в ДТП
Дмитрий Медведев одобрил создание в Башкирии особой экономической зоны
Две уфимки задушили мужчину, с которым жили вместе
Артем Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
В Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки: людей из машин вытаскивали спасатели
Жительница Башкирии праздновала выпускной дочери и убила мужа
«Девчачье «Хочу!»: Ляйсан Утяшева объяснила резкие изменения внешнего вида
Лошадь станцевала под татарскую плясовую музыку на сабантуе
Поездка молодой уфимки в Грецию закончилась трагедией
В Башкирии водитель не совладал с машиной во время заноса и вылетел в кювет
Жителей Башкирии возмутили дети-попрошайки
Радий Хабиров видит в горе Торатау символ народного единства
Уфимские молодожены отметили свадьбу в необычном месте