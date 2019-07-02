Уфимка хотела забрать дочь у мужа, а попала в американскую тюрьму на семь лет

СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-02T08:38:39+03:00

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Уроженку Уфы Богдану Осипову, осужденную за похищение собственных детей, суд США перевел в тюрьму, где она будет отбывать основной срок. Женщина окажется в колонии строгого режима «Данбери», штат Коннектикут. Об этом сообщает ТАСС.

Осипова переехала в США 15 лет назад и вышла замуж за американского военного Брайна Мобли. От него она родила двоих детей. Позже супруги решили развестись. Во время бракоразводного процесса в 2014 году уфимка уехала в Россию, забрав годовалую дочь без согласования с мужем – по американским законам это недопустимо. На родине женщина родила вторую девочку. По возвращении в Америку Богдану арестовали и предъявили обвинение в похищении детей.

Во время следствия Осипова согласилась вернуть младших дочек в США, но здесь уже российский суд отказал в их выезде. В настоящие момент дети находятся у родной тёти уфимки. Американский суд приговорил Осипову к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Более того, женщина выплатит своего бывшему мужу 18 тысяч рублей судебных издержек.

ИСТОЧНИК KP.RU