2019-07-02T06:52:21+03:00
Экономика

Дмитрий Медведев одобрил создание в Башкирии особой экономической зоны

Предполагается, что она будет находиться в Ишимбае
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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В минувший понедельник, 1 июля, состоялась встреча председателя правительства России Дмитрия Медведева и врио главы Башкирии Радия Хабирова. Во время диалога последний озвучил идею создания особой экономической зоны в республики.

- При этом у нас, в такой большой республике, до сих пор нет ни одной особой экономической зоны. И мы вышли с такой инициативой. Министерство экономического развития нас поддержало. Мы сейчас готовим уже окончательный пакет документов. Я хотел бы, чтобы Вы нас поддержали, - заявил Хабиров.

Премьер-министр российского правительства поддержал инициативу властей Башкирии, хотя и попросил руководителя республики пояснить, где будет находиться особая экономическая зона и что там будет.

- Это середина республики – Ишимбай. Это на стыке трёх городов и общее население около полумиллиона. Это промышленный и газохимический центр России. «Газпром нефтехим Салават» как раз там расположен. И формирование особой экономической зоны, а в дальнейшем индустриального парка, конечно, даст жизнь этому региону, - пояснил врио главы Башкирии.

-Я не вижу оснований эту инициативу не поддержать. Так что готовьте предложения окончательные, - заявил Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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